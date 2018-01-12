Гражданин США отсудил у фармацевтов полмиллиона долларов за выросшую грудь

Сегодня, 02:15

Окружной суд Филадельфии (США) обязал местную фармацевтическую компанию выплатить истцу Тимоти Стэнджу более полмиллиона долларов за выросшую грудь в результате приема антипсихотического средства.

Скандальное разбирательство прошло еще в 2015 году. Американец Тимоти Стэндж с детства страдал от непроизвольного сквернословия, в медицине называемого синдромом Тауретта. С 12 лет парень по рекомендации врачей начал пить антипсихотический препарат «Риспердал», имеющий побочный эффект в виде гинекомастии. Стэндж начал меньше материться, однако его груди могли позавидовать многие девушки. Как итог, жертва лекарственного средства регулярно подвергался насмешкам в обществе и был вынужден лечь на операцию для устранения гинекомастии.

Восстановившись после хирургического вмешательства, американец решил отсудить у производителя «Риспердала» солидную сумму денег в качестве моральной компенсации. В 2015 году Окружной суд Филадельфии пошел навстречу Стэнджу, обязав фармацевтов выплатить потерпевшему полмиллиона долларов. Ответчик все еще не выполнил предписания приговора, в связи с чем, ему придется дополнительно заплатить 35 тысяч долларов.