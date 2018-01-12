В Индии парень зарезал девушку после отказа стать его женой

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24-летний житель города Хайдарабад (Индия) зарезал свою возлюбленную-сверстницу, не согласившуюся принять его предложение руки и сердца. Сразу после преступления убийцу арестовали.

Подозреваемый и жертва работали вместе в одном из супермаркетов индийского города Хайдарабад. 24-летний парень потерял голову от сверстницы, сделав ей предложение руки и сердца. Девушка отказала ухажеру, сославшись на отсутствие взаимности в чувствах. После неудачной попытки позвать возлюбленную замуж, настойчивый молодой человек начал преследовать свою избранницу, не отходя от нее ни на шаг. Слегка напуганная происходящим девушка пожаловалась коллеге по работе на ухажера, заявив о намерении рассказать о нем родителям, в случае продолжения преследований.

В один злополучный день обиженный парень без приглашения пришел к избраннице домой. Отметим, 24-летняя потерпевшая проживала с подругой в пригороде Хайдарабада. Подозреваемый достал нож и зарезал возлюбленную за отказ стать его женой. Предполагаемого злоумышленника арестовали через несколько часов после преступления, правоохранители завели против него дело.