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США требует от Ирана освободить политзаключенных из тюрем

Сегодня, 00:06

Правительство США требует от Ирана выпустить на свободу всех заключенных, осужденных по политической части. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Как утверждается, Вашингтон сильно обеспокоен данными о том, что Тегеран ранее завключил прд стражу тысячи своих граждан за участие в мирных протестах. Известно также, что США призывают незамедлительно выпустить на свободу полизаключенных в арабскром государстве, в том числе и тех, кто оказался жертвой недавно произошедших преследований.
Ранее американский постпред в ООН Никки Хейли заявила, что белый дом "взял на карандаш" Иран по причине митингов в стране. Многие дипломаты уверяют, что возникшие в Иране пикеты являются внутренним делом государства, они не должны обсуждаться вне пределов республики. Постпреды РФ и Ирана заявили о злоупотреблении Вашингтона правом постоянного представителя Совбеза ООН. Российские дипломаты считают, что Штаты имеют "аллергию на Иран".


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