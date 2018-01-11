СМИ: Ассанж может стать гражданином Эквадора

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Журналист Джулиан Ассанж, занимающий пост редактора WikiLeaks, станет гражданином Эквадора. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Согласно некоторым сведениям, Ассанж получил паспорт этого южноамериканского государства в декабре ушедшего года. Его идентификационный номер совпал с информацией базы паспортов Эквадора. Ранее журналист обнародовал на личной странице в соцсети Twitter изображение, где он предстал перед собственными подписчиками в майке сборной Эквадора по футболу.

Прежде в Сети появились данные, что власти Эквадора пытаются вывести Ассанжа из своего посольства в Лондоне после выходки редактора WikiLeaks, когда тот сравнил главу страны Ленина Морено своими заявлениями о союзных силах Эквадора. Чиновники государства ищут третье лицо для оказания помощи в урегулировании ситуации вокруг Ассанжа.