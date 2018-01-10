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Поляки официально озвучили причины катастрофы ТУ-154 под Смоленском

Вчера, 23:26

Польские власти официально признали версию, по которой произошла авиакатастрофа ТУ-154 над Смоленском. Причиной крушения самолета стали несколько взрывов, возникшие в салоне авиалайнера.

По последним официальным заключениям международного эксперта в области исследования авиационных происшествий Френка Тейлора, занимающегося расследованием авиакатастрофы ТУ-154 под Смоленском в 2010 году, причиной стали взрывы внутри лайнера. Когда специальная комиссия по расследованию трагедии занялась изучением обстоятельств повторно, выплыли факты, подтверждающие эти изначальные гипотезы.

По сохраненным останкам разбившегося ТУ-154, стало видно, что крыло самолета разрушено не с внешней стороны, как бы от произошедшего удара, а изнутри. Этому способствовала ударная сила взрыва, разносящая самолет на микрочастицы. Поэтому, версию о произошедших взрывах внутри салона ТУ-154 в Польше признали основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году.


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