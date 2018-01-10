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Нью-Йорк подал иск к нефтяным компаниям из-за глобального потепления

Вчера, 23:20

В Нью-Йорке подают иск в суд на нефтянные фирмы за глобальное потепление. Такая информацимя появилась на сайте местной мэрии.

Нью-йоркские власти обратились в суд против нескольких нефтяных компаний. От них правительство требует выплатить огромнейшую материальную компенсацию за нанесение вреда окружающей среде. Как сообщается, Нью-Йорк намерен добиться от руководства фирм денежного возмещения, которые он израсходует на защиту населения от резких перемен климата. Речь идет о тратах, понесенных городом по причине ухудшения экологии, а также средствах, пригодящихся на протяжении столетия.
Власти американского мегаполиса сообщают, что они требуют денег для проведения программ для подготовки Нью-Йорка к глобальному потеплению. Чиновники намерены укрепить береговую линию на случай ураганов и повышения уровня Мирового океана. Также материальные ресурсы необходимы для проведения мероприятий по подготовке жителей к жаркой погоде.


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