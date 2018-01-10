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ВВС США запретили 28 полетов из-за гипоксии летчиков

Вчера, 22:12

Гипоксия летчиков оказала негативное влияние на американские ВВС. В связи с этим авиация запретила полеты 28 штурмовиков.

США останавливают перелеты 28 штурмовиков по причине непонятных физиологических моментов. Временно прекратятся действия в воздухе самолетов A-10 Thunderbolt II, которые находятся в настоящее время на авиационной базе ВВС страны в Дэвис-Монтен. Такое решение пилоты приняли после симптомов гипоксии, которые обнаружили у летчиков штурмовых судов. Два случая зафиксировали в ноябре прошедшего года в воздухе, еще один на земле. Первый эпизод возник после применения старого механизма с жидким кислородом LOX на самолете, второй и третий с испоьзованием новейших кислородных OBOGS.
Специалисты смогли определить причины, из-за которых появились данные симптомы в воздухе, но не сумели это сделать в иных. Также эксперты нашли коррозию в трубопроводе.


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