VistaNews.ru


В Китае заключенный парень застрял в решетке и расплакался

Вчера, 20:39

Заключенный китайский парень просунул голову в решетку клетки, застрял там, отчего расплакался. Видеоролик с данным инцидентом был размещен на YouTube.

На видео запечатлен житель Китая, который был задержан правоохранительными органами. Мужчина, по непонятным причинам, просунул свою голову между двумя прутьями решетки камеры, в которой находился, откуда впоследствии не смог выбраться.

Парень испугался, жутко расстроился, отчего и расплакался. Двое сотрудников отделения тут же начали помогать застрявшему, однако их попытки раздвинуть прутья или протолкнуть голову назад не увенчались успехом. После нескольких проделанных попыток, закончившихся неудачно, заключенный с плача перешел на крики и ругательства.

Впоследствии стало известно, что арестанта все же удалось вызволить из ловушки, однако этот момент на камеру не был запечатлен. Причина заключения молодого человека также не известна.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.