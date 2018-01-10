В Китае заключенный парень застрял в решетке и расплакался

Вчера, 20:39

Заключенный китайский парень просунул голову в решетку клетки, застрял там, отчего расплакался. Видеоролик с данным инцидентом был размещен на YouTube.

На видео запечатлен житель Китая, который был задержан правоохранительными органами. Мужчина, по непонятным причинам, просунул свою голову между двумя прутьями решетки камеры, в которой находился, откуда впоследствии не смог выбраться.

Парень испугался, жутко расстроился, отчего и расплакался. Двое сотрудников отделения тут же начали помогать застрявшему, однако их попытки раздвинуть прутья или протолкнуть голову назад не увенчались успехом. После нескольких проделанных попыток, закончившихся неудачно, заключенный с плача перешел на крики и ругательства.

Впоследствии стало известно, что арестанта все же удалось вызволить из ловушки, однако этот момент на камеру не был запечатлен. Причина заключения молодого человека также не известна.