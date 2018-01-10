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Германия выпустила кроссовки со встроенным проездным

Вчера, 21:03

В Германии выпустили спортивные кроссовки, в которых встроен проездной. Новинку представила известная фирма Adidas.

Дизайн обуви выполнен так, что кроссы имеют элементы разработанного дизайна сидений в берлинском метро, но самым важным аспектом является годовой проездной билет при этом. Данная серия кроссовок лимитирована и имеет название EQT Support 93/17. В продаже будет только 500 пар данной обуви. Цена на одну пару составит 215 доларов.

16 января начинаются продажи "транспортной" обуви. Купить их можно будет только в Берлине. Пользоваться билетом в городском транспорте возможно до 31 декабря текущего года.


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