В Китае блогер тестирует помады на своем лице для Taobao‍

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Блогер из Китая проводит тестирование женской помады на всемирно известном ресурсе Taobao. Мужчина демонстрирует женскую косметику просто на своих губах, зарабатывая при этом неплохие деньги.

В зарубежных СМИ появилась информация о китайском блогере по имени Ли Цзяци, который придумал для себя своеобразный источник финансового дохода. Мужчина тестирует женские помады на ресурсе Taobao. По словам самого блогера, рабочий день у парня начинается с самого утра. Он проводит он-лайн демонстрацию, нанося в прямом эфире до 300 видов помад на свои губы. Таким образом, парень помогает женщинам в выборе косметического средства нужного тона.

За 2017 год молодому бизнесмену удалось заработать практически 1,5 миллиона долларов на продажах проверенных помад. Покупатели очень благодарны парню за то, что фактически им получается приобретать необходимую вещь нужного тона и проверенного качества.