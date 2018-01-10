В Грузии больница выдала родственникам «чужих» покойников

Вчера, 20:11

В Кутаиси широкий резонанс вызвало чрезвычайное происшествие, произошедшее в одном из лечебных учреждений города. Там в первые дни нового года сотрудники перепутали умерших на больничных койках пациентов, в результате чего родственники оплакивали чужих покойников.

Как сообщает возмущенная семья из Кутаиси, они потеряли близкого человека после длительной и неизлечимой болезни. Оплакивание родственника продолжалось довольно долго, согласно местным обычаям. Однако, еще когда сотрудники больничного морга выдали тело, родственники почувствовали неладное, несмотря на то, что документы были в порядке.

Вначале горе заставляло людей думать, что усопший несколько изменился из-за тяжелой болезни. Затем они поняли, что оплакивают чужое тело. Затем ситуация разъяснилась, потому как родня другого покойного, который умер в тот же день, уже вела собственное расследование. Семьи обменялись телами перед самым погребением. Такие случаи в Грузии уже происходили, например год назад в городе Гурджаани.