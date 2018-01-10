VistaNews.ru


Американца поймали на сексе с соседской лошадью

Вчера, 19:53

Хозяйка застукала своего 18-летнего соседа во время секса с ее лошадью. Инцидент произошел в американском штате Алабама.

Хозяйка лошади по кличке Полли утверждает, что это, вероятнее всего, уже не первый случай насилия животного, совершаемые ее соседом Дэниэлем Бэннетом, а по меньшей мере седьмое, а возможно и десятое, ведь она уже в течении месяца замечала посторонние следы в конюшне. В этот раз ей удалось застукать парня в самый интимный момент.

Сейчас Дэниэль Бэннет задержан и заключен под арест, где ожидает судебного процесса. Изначально он пытался отпираться, утверждая, что просто очень любит животных, и в конюшню ходил, чтобы побыть с ними, а в будущем планировал завести их и у себя. Однако спустя некоторое время он признал свою вину. Его будут судить за сексуальное насилие животных, и незаконное проникновение на чужую территорию.

Хозяйка 20-летней лошади надеется, что парень будет помещен в психиатрическую больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.