Американца поймали на сексе с соседской лошадью

Вчера, 19:53

Хозяйка застукала своего 18-летнего соседа во время секса с ее лошадью. Инцидент произошел в американском штате Алабама.

Хозяйка лошади по кличке Полли утверждает, что это, вероятнее всего, уже не первый случай насилия животного, совершаемые ее соседом Дэниэлем Бэннетом, а по меньшей мере седьмое, а возможно и десятое, ведь она уже в течении месяца замечала посторонние следы в конюшне. В этот раз ей удалось застукать парня в самый интимный момент.

Сейчас Дэниэль Бэннет задержан и заключен под арест, где ожидает судебного процесса. Изначально он пытался отпираться, утверждая, что просто очень любит животных, и в конюшню ходил, чтобы побыть с ними, а в будущем планировал завести их и у себя. Однако спустя некоторое время он признал свою вину. Его будут судить за сексуальное насилие животных, и незаконное проникновение на чужую территорию.

Хозяйка 20-летней лошади надеется, что парень будет помещен в психиатрическую больницу, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.