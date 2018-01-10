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В Черновцах в здании налоговой службы Украины прогремел взрыв

Вчера, 19:42

На Украине продолжается тенденция последних трех лет, когда в жилых и административных зданиях рвутся гранаты. Сегодня в здании государственной налоговой службы Черновцов прогремел взрыв.

По предварительным сообщениям с места происшествия, гранату в один из кабинетов бросил неизвестный, после чего скрылся, воспользовавшись суматохой и паникой. Есть информация об одном раненом сотруднике фискальной службы, который в настоящее время госпитализирован. После взрыва посетители и работники были эвакуированы из здания.

Эксперты уже связывают это происшествие с так называемыми «янтарными войнами». Официальная версия не озвучивается, однако велика вероятность, что советники министра МВД Украины Арсена Авакова, традиционно свяжут происшествие с действиями российских спецслужб, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране. Пока правоохранители будут разрабатывать версию о «руке Кремля», преступники могут не беспокоиться о своем будущем.


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