Сенат США потребовал от Apple пояснить замедление старых моделей

Вчера, 19:31

Сенат США потребовал от компании Apple пояснений, почему в работе старых моделей телефонов этой компании наблюдаются замедления. Сообщение об этом обнародовано 10 января.

Особые запросы в адрес «яблочной» корпорации направил Джон Тун, представляющий в Сенате Республиканскую партию. Данный политик возглавляет сенатскую комиссию, занимающуюся вопросами торговли.

В своих запросах он поинтересовался у руководства Apple, как компания ранее осуществляла реагирование на жалобы пользователей о плохой работе аккумуляторов.

Одновременно Тун озаботился вопросом, не были ли со стороны Apple нарушены законы, когда компания позволяла отдельным пользователям заменять плохо работающие аккумуляторы другими, со скидкой в их цене.

Представители Apple пока не дали официальных комментариев на поступление запроса от сенатора.

В то же время, данная корпорация уже признала, что устаревшие модели её телефонов, действительно, стали работать медленней. Они поясняют это не тем, что, таким образом, пытаются увеличить продажи новых смартфонов, а оптимизацией режима работы данных устройств, чтобы те не отключались произвольно.

Корпоративные иски против подобных действий Apple уже поданы не только в США, но также во Франции, Израиле и ряде других стран.