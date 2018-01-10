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Возле Китая взорвался танкер с нефтью из Ирана

Вчера, 19:23

Возле берега Китая горит иранский танкер в результате взрыва после столкновения с другим судном. Об этом сообщает западная пресса.

Танкер принадлежит иранской судоходной фирме National Iranian Tanker Co. Он столкнулся с грузовым кораблем Китая в Восточно-Китайском море, после чего воспламенился. В результате инцидента пропало без вести 31 человек, в компании надеются, что людей удастся найти живыми, их поиски все еще продолжаются.
Ранее у восточного берега Поднебесной нефтяной танкер врезался в грузовое судно. Более трех десятков матросов пропали без вести. Корабль выходил из Ирана в Южную Корею, перевозив 136 тысяч тонн сверхлегкой нефти. Возгорание на его борту продолжается до сих пор. Обстановка ухудшается тем, что с поверхности газового конденсата испаряются токсичные пары, также все осложняется черным дымом, окутавшим танкер.


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