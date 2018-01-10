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Австралийские соколы жгут лес для выкуривания грызунов

Вчера, 19:21

Группа американских ученых в ходе исследований особенностей поведения австралийских соколов пришли к интересному выводу. Так, птицы самостоятельно могут поддерживать и распространять пожар, ввиду переноса дымящихся углей.

Группа ученых из Америки наблюдала за жизнью и деятельностью австралийских соколов. В ходе исследований во главе с Марком Бонтом, было доказано, что птицы намеренно разносят тлеющие угли к деревьям. Чтобы поддержать или спровоцировать горение. Причиной такого поведения соколов ученые назвали выкуривание грызунов.

Пожары — одна из главных угроз для большинства австралийских животных: сухой климат и отсутствие естественных преград позволяют огню распространяться на большие расстояния и быстро сжигать огромные площади лесов. Результаты наблюдений опубликованы в тематическом издании Journal of Ethnobiology.


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