В штате Огайо учительницу подозревают в сексе с ученицей

Вчера, 19:15

В американском городе Хэмилтон учительницу обвинили в сексуальных отношениях со своей ученицей. Сама педагог отрицает свою причастность к разврату с воспитанницей.

В штате Огайо 30-летняя учительница Хилари Датило подозревается в сексуальных отношениях со своей ученицей. Судя по материалам следствия, все элементы разврата происходили за пределами учебного заведения. Родители девочки обратились в полицию, которая тут же провела задержание педагога. Это событие произошло на территории американского города Хэмилтон. В настоящее время, Хилари Датило находится под стражей.

Эту меру пресечения для нее определил суд на время расследования. Сама же педагог настойчиво отрицает все обвинения в сексе с воспитанницей. Она говорит, что ничего подобного не допускала за время своей работы в школе. Последнюю точку в этом деле поставит суд, который состоится 8 февраля. Именно к этому дню полицейские соберут все материалы уголовного дела и предоставят на рассмотрение правосудия.