В США мужчина спалил дом, испугавшись паука

Вчера, 19:10

Житель США сжег свой дом, испугавшись паука. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Владелец жилья в Реннинге испугался паука-волка, причем настолько, что принял решение спалить его. Насекомое быстро прыгнуло на матрас, после чего пламя оперативно распространилось по всему помещению.

Согласно сведениям свидетелей, человек, взяв в руки зажигалку, намеревался ликвидировать большого паука. Огонь переметнулся на занавески и колекцию знамен, висевших на стенах. Ситуацию спасли пожарные, которые своевременно приехали на место инцидента.

В результате происшествия никто не пострадал. Вместе с тем, людям в настоящее время придется переместиться на опеределеное время в другой дом, пока спасатели не устранят итоги возгорания. Сумма ущерба оценивается в 11 000 американских долларов.

Ранее в Огайо мальчик спалил шесть помещеий, стремясь выгнать из комнаты клопа.