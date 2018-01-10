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В США мужчина спалил дом, испугавшись паука

Вчера, 19:10

Житель США сжег свой дом, испугавшись паука. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Владелец жилья в Реннинге испугался паука-волка, причем настолько, что принял решение спалить его. Насекомое быстро прыгнуло на матрас, после чего пламя оперативно распространилось по всему помещению.
Согласно сведениям свидетелей, человек, взяв в руки зажигалку, намеревался ликвидировать большого паука. Огонь переметнулся на занавески и колекцию знамен, висевших на стенах. Ситуацию спасли пожарные, которые своевременно приехали на место инцидента.

В результате происшествия никто не пострадал. Вместе с тем, людям в настоящее время придется переместиться на опеределеное время в другой дом, пока спасатели не устранят итоги возгорания. Сумма ущерба оценивается в 11 000 американских долларов.
Ранее в Огайо мальчик спалил шесть помещеий, стремясь выгнать из комнаты клопа.


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