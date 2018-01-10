"Вперёд в будущее": Житель Великобритании показал снимок 6000 года

Вчера, 22:30

Британец продемонстрировал снимок из будущего. Он утверждает, что данная фотография 6000 года. Мужчина рассказывает, как переместился во времени и в 1990 году по итогам специального секретного эксперимента путешествовал вперёд в будущее.

Таким образом, он поведал, каким нескоро станет наши мир. Человечество сможет летать во времени и при этом вовсе не влиять на ход истории. Уровень медицины вырастет в несколько десятков раз, а это повлияет на продолжительность жизни. Планетой Земля будет управлять искусственный интеллект. Такое изменение напрямую повлияет на мозг всех наций.

Мужчина предоставил фотографию, которую, как он, утверждает, сделал в 6000 году и снова вернулся в наше время. Тут видны нереальные сооружения и летающие предметы.