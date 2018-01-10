VistaNews.ru


"Вперёд в будущее": Житель Великобритании показал снимок 6000 года

Вчера, 22:30

Британец продемонстрировал снимок из будущего. Он утверждает, что данная фотография 6000 года. Мужчина рассказывает, как переместился во времени и в 1990 году по итогам специального секретного эксперимента путешествовал вперёд в будущее.

Таким образом, он поведал, каким нескоро станет наши мир. Человечество сможет летать во времени и при этом вовсе не влиять на ход истории. Уровень медицины вырастет в несколько десятков раз, а это повлияет на продолжительность жизни. Планетой Земля будет управлять искусственный интеллект. Такое изменение напрямую повлияет на мозг всех наций.

Мужчина предоставил фотографию, которую, как он, утверждает, сделал в 6000 году и снова вернулся в наше время. Тут видны нереальные сооружения и летающие предметы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.