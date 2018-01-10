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В США и Британии продают итальянский туман

Вчера, 18:34

Британцы стали торговать итальянским туманом. Необычный товар также реализуется в США.

Туман собирают возле водоема Стелла в Фриули-Венеция-Джулия в период Зимнего Солнцестояния. Данное природное вещество собирают только в полнолуние. За одну банку британцам и американцам придется отдавать не менее 3,5 евро.
Фриули Венеция-Джулия является северо-восточной областью итальянского государства на берегу Адриатического моря, граничит она со Словенией и Австрией. В данном регионе имеются Доломитовые Альпы, а также прорастает виноград, из которого местные жители делают белое вино. Столицей области является старинный город Триест, некогда входивший в состав Австро-Венгрии.


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