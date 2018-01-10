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В британской школе учениц запретили называть девочками

Сегодня, 14:33

В Британии в школе для девочек, находящейся в Олтрингеме, директор запретила называть учениц девочками. По её мнению, в противном случае, трансгендеры могут чувствовать себя обиженными.

Директор, которой является Стефани Джилл, направила родителям учениц письма с подобной информацией. Согласно их содержанию, она, таким образом, отреагировала на ситуацию, когда среди учащихся есть те, которые с девочками себя не отождествляют, или ставят под вопрос личную гендерную идентичность.

Учителям возглавляемого ею заведения Джилл порекомендовала применять при общении с ученицами слово «студенты». В то же время из названия школы убирать слова «для девочек» не предполагается.

Многие из родителей учениц шокированы подобным решением. С их слов, сначала они подумали, что это обычная шутка. Когда узнали, что нет, большинство сочли подобное действие «ненормальным».

Родители считают, что нужно с уважение относиться к взглядам людей имеющих проблемы по гендеру или сексуальности. В то же время они полагают, что девочек необходимо называть именно девочками, а не как-то иначе.

Приспосабливаться к проблемам с гендерной идентичностью, по мнению большинства родителей, является нецелесообразным.


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