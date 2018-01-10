В Лондоне из-за стрельбы пострадал человек

Сегодня, 14:19

В Лондоне в результате стрельбы пострадал человек, получив ранения. Об этом сообщили непосредственно СМИ Великобритании.

По достоверным данным сообщается, что инцидент зафиксировали в южной части города примерно в 9:00 (12:00 по московскому времени). К настоящему времени сотрудники полиции разыскивают хулигана. На месте, где был открыт огонь, работают специалисты. Правохранители оцепили участок.

Известно, что пострадавшего отвезли в больницу. Врачи отмечают его состояние, как стабильное. Нанесённый вред жизни не грозит раненому.