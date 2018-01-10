Молния ударила в самолет Finnair, летящий из Хельсинки в Бангкок

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В летящий во время грозы самолёт Finnair попала молния. Это произошло утром 10 января во время полёта лайнера по маршруту Хельсинки – Бангкок.

Сообщение сделано пресс-службой Finnair. Согласно приведённой там информации, при инциденте никто не пострадал. Молния ударила в самолёт, когда он уже подлетал к Бангкоку.

Посадка лайнера прошла штатно и своевременно. В то же время, обратный вылет отложен уже на пять часов. Сейчас техслужбы аэропорта заняты проверкой, не нанесла ли молния повреждений корпусу и оборудованию самолёта.

336 пассажиров, намеревающихся вылететь их Бангкока в Хельсинки, сейчас в зале ожидания.

Авиакомпания отказалась делать прогноз, как эта задержка может сказаться на полётах других стыковочных рейсов из Хельсинки.