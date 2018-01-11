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В США спасли непонятное животное на мусорке

Сегодня, 01:30

В США местные жители спасли непонятное животное на свалке. Им стал лысый малыш барибала.

В штате Калифорния в службу спасения раздался звонок о том, что на помойке возле жилого района бродит странное животное. Когда оно рылось в мусорнике, в нём признали медвежёнка. Его отловили и увезли в учреждение, которое занимается бездомными животными. Эксперты сразу определили самку калифорнийского медведя возрастом в один год. Отсутствие шерсти обусловленно чесоткой. Отсюда и проблемы в развитии. За малышом ухаживали на протяжении недели, после чего передали в Центр дикой природы Фонда. Как сообщается, он набирает вес и идёт на поправку. Ранее сообщалось, что в прошлом году один из жителей штата Орегоны спас от смерти маленького чёрного медвежёнка.


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