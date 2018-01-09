В Киеве арестован подозреваемый в убийстве Ноздровской

Вчера, 22:59

В Киеве полицейские арестовали фигуранта в убийстве Ирины Ноздровской. Им стал Юрий Россошанский, который пробудет под стражей 60 суток.

8 января Вышгородский суд Киева принял окончательное решение о вынесении меры пресечения главному подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому. Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. За это время оперативники завершат расследование уголовного дела по факту убийства девушки. Ирина Ноздровская потеряла свою сестру в ДТП, виновником которого стал именно Юрий Россошанский. Изначально был приговор суда о семилетнем сроке заключения виновного, но он оказался на свободе. Ирина начала вести собственное расследование аварии, оборвавшей жизнь ее сестре.

В начале декабря 2017 года Ноздровская пропала. Позже, ее тело нашли с признаками насильственной смерти. Стало ясно, что потерпевшую жестоко лишили жизни неизвестные преступники. Было начато официальное расследование. В кругу подозреваемых именно Юрий Россошанский, у которого мог быть мотив – месть.