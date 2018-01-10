Власти Эквадора могут реально выгнать Асанжа из Лондона

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Власти Эквадора готовятся к высылке Асанжа из английского посольства. Именно он ввел в состояние гнева главу страны Ленина Морено.

В настоящее время Асанж пребывает на территории Лондона с дипломатической миссией. Но недавно его постоянные обещания, которые были зафиксированы неоднократно в социальной сети, стали причиной ярости самого главы Эквадора Ленина Морено. Теперь Асанж попал в немилость властей Эквадора.

Уже в ближайшее время будет решен вопрос о высылке дипломата из английского посольства. С 2012 года Асанж попросил политического убежища в этой стране, так как в Швеции его ожидали сотрудники спецслужб с ордером на арест. Окончательного решения о принудительном прощании Асанжа с Англией пока нет, но не факт, что оно не будет введено в юридическую силу. Все решит верховная власть Эквадора.