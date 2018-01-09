В Зимбабве обнаружили самую эффективную виагру за 1$

Вчера, 21:22

На территории деревни народа шона в Зимбабве туристам со всего мира предлагают приобрести органическую виагру, действие которой удивит даже разочарованных в себе партнёров, о чём пишет VladTime. Цена средства – 1$.





Порошок добывается из корня очень древнего дерева, а затем перемалывается. Название дерева кричащее - «заставь бабушку кричать в постели». Он начинает свою историю с тех времён, когда территория сегодняшнего африканского государства была королевством, а деревушка – городом Большой (Великий) Зимбабве, где жил король. У этого коря было 200 жён. Ему также преподносили девственниц тех сёл, которые хотели доказать свою верность правителю. По легенде, король мог доставлять женщинам удовольствие до глубокой старости, а силы он черпал именно из этого исцеляющего дерева.



Там можно приобрести такой же порошочек для женщин. Зимбабвийская целительница утверждает, что это средство сделает человечество счастливыми, поскольку темп современной жизни отдалил людей и охладил их чувства. Неизвестная женщина, которая когда-то обзавелась этой виагрой, в своём видео на YouTube говорит, что покидать Зимбабве без этого вещества нельзя. Она на личном опыте убедилась в его эффективности и настоятельно его рекомендует.