В Швейцарии на курорте "зависли" 13 тысяч туристов

Вчера, 18:58

В Швейцарии на курорте остаются до сих пор 13 тысяч туристов. Люди не могут выехать из горнолыжного места отдыха по причине обрушившегося снегопада.

Один из горнолыжных курортов Швейцарии Церматт в настоящее время отрезан от цивилизации. Те граждане, кто планировал отправиться в это место отдохнуть не могут реализовать свои планы, равно, как и те 13 тысяч человек, которые посетили этот курорт немного ранее. Все пути сообщения с Церматтом перекрыты, в регионе установлен пятый уровень безопасности в связи с лавинной угрозой. Осадки тем временем продолжают выпадать.

В некоторых местах слой снега достиг двух метров. По данным синоптиков, в ближайшие дни выпадет дополнительно 50 мм осадков в виде снега. Так что 13 тысячам горнолыжников придется еще остаться на курорте на некоторое время.