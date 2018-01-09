VistaNews.ru


В Таиланде с прогулочного судна эвакуировали 114 российских туристов

Вчера, 18:17

Более сотни российских отдыхающих в Таиланде туристов были эвакуированы на побережье в Сиамском заливе с прогулочного судна из-за сломавшегося двигателя.

 Как известно, двухпалубное судно во вторник утром вышло на море на однодневную экскурсию по акватории залива. На борт данного морского транспортного средства с таиландского города Паттайи сели 114 российских туристов. Стандартная экскурсия включала в себя остановки для рыбалки, сноркелинга, возможности покупаться и пообедать. Когда судно возвращалось назад, у него неожиданно отказал двигатель, а попытки починить его на море силами экипажа не удались, в связи с чем была вызвана группа морских полицейских и спасателей по радио. По прибытию, те начали небольшими группами перевозить пассажиров на берег, а экипаж все это время пытался починить сломавшийся двигатель. Спустя некоторое время все 114 пассажиров были перевезены, из них никто не пострадал.

Отдыхающие с пониманием отнеслись к данному происшествию, в связи с чем паники на борту не было, и жалоб в дальнейшем не поступало.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.