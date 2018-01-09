В Таиланде с прогулочного судна эвакуировали 114 российских туристов

Вчера, 18:17

Более сотни российских отдыхающих в Таиланде туристов были эвакуированы на побережье в Сиамском заливе с прогулочного судна из-за сломавшегося двигателя.

Как известно, двухпалубное судно во вторник утром вышло на море на однодневную экскурсию по акватории залива. На борт данного морского транспортного средства с таиландского города Паттайи сели 114 российских туристов. Стандартная экскурсия включала в себя остановки для рыбалки, сноркелинга, возможности покупаться и пообедать. Когда судно возвращалось назад, у него неожиданно отказал двигатель, а попытки починить его на море силами экипажа не удались, в связи с чем была вызвана группа морских полицейских и спасателей по радио. По прибытию, те начали небольшими группами перевозить пассажиров на берег, а экипаж все это время пытался починить сломавшийся двигатель. Спустя некоторое время все 114 пассажиров были перевезены, из них никто не пострадал.

Отдыхающие с пониманием отнеслись к данному происшествию, в связи с чем паники на борту не было, и жалоб в дальнейшем не поступало.