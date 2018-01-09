В Лас-Вегасе нашли мертвой 20-летнюю порнозвезду

Вчера, 18:05

Порнозвезда США Оливия Нова в возрасте 20-ти лет найдена мёртвой на территории Лас-Вегаса. Где именно обнаружен её труп, местные СМИ не распространяются.

Её подписчики уже высказались в соцсетях, что они испытывают по данному поводу настоящий шок. Они не могут понять, что стало причиной кончины их любимицы, снимавшейся в фильмах, предназначенных для взрослых. Тем более, что об этом не распространяются и издания США.

Они сообщают лишь о том, что по факту смерти Оливии начато расследование. Актриса начала сниматься в фильмах «не детского» содержания в марте 2017 года.

При этом, она уже получила контракты с такими грандами киноиндустрии, как Brazzers, Digital Sin, Naughty America и рядом других.

То есть, её карьера развивалась крайне стремительно и обещала неплохие перспективы для девушки. Тем более, непонятной для её поклонников стала внезапная смерть любимицы.