Один из лидеров ХАМАС случайно выстрелил себе в голову

Вчера, 17:45

Один из лидеров и самых высоких чинов террористической группировки ХАМАС*(организация, запрещенная на территории РФ) по имени Имад аль-Алями случайно ранил себя выстрелом в голову. Информацию об этом рассказал Фаузи Бархума, работающий пресс-секретарём ХАМАС.

Бархума заявляет, что данный случай произошёл сегодня, 9 января. Высокопоставленный представитель террористической группировки ХАМАС у себя дома проверял своё личное оружие и совершил выстрел.

Из-за случайного выстрела в голову Имад аль-Алями получил сильное ранение. Его лечением сейчас занимаются врачи. Об этом говорится в тексте сообщения, которое опубликовано на официальном сайте группировки ХАМАС.