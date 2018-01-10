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В Австралии регистрируют первые однополые браки

Сегодня, 01:45

В Австралии начали регистрировать первые однополые браки. Изменения в законодательстве были приняты после референдума.

В Австралии 7 декабря был проведен референдум, касающийся разрешения официального заключения однополых браков. В результате, 62% респондентов дали свое согласие на проведение подобных мероприятий. По словам Малкольма Тернбулла, премьер-министра, Австралия сделала это, и день любви, уважения и достоинства наконец наступил. Спустя 28 дней после утверждения проекта закон вступил в силу. Уже первые счастливчики поспешили зарегистрировать отношения со своим однополым партнером.

В 2013 году австралийское правительство разрешило заключать браки между однополыми гражданами и тогда несколько пар оформили союзы, но через 1,5 месяца все отменили, ссылаясь на закон, принятый в 1961 году, в котором говорится исключительно об отношениях мужчины и женщины.


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