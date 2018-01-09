В Польше работников из Украины «пометили» желто-синей формой

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Граждане Украины, поехавшие на заработки в Польшу, пожаловались на своих работодателей. В чужой стране жителей Незалежной заставили носить желто-синюю робу, дабы отличить их от польскоязычных сотрудников.

Скандальные порядки ввело руководство предприятия в поселке Верухове, расположенном под Варшавой. Всех украинцев, не знающих польского языка, заставили одеться в желто-синюю робу. Сложившуюся ситуацию прокомментировал Михал Вроблевский, руководящий оскандалившимся заводом. По словам предпринимателя, все работники, вне зависимости от национальности, носят синие брюки и различного цвета рубашки. Цвет верхней части робы зависит от специальности рабочего. Зеленые рубашки носят механики, желтые – бригадиры и так далее, подытожил Вроблевский.

Ранее польское правительство подсчитало количество принятых за последние годы выходцев из соседнего государства. Более 1,5 миллиона украинцев уехали на заработки именно в Польшу.