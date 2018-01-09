VistaNews.ru


В Польше работников из Украины «пометили» желто-синей формой

Сегодня, 15:28

Граждане Украины, поехавшие на заработки в Польшу, пожаловались на своих работодателей. В чужой стране жителей Незалежной заставили носить желто-синюю робу, дабы отличить их от польскоязычных сотрудников.

Скандальные порядки ввело руководство предприятия в поселке Верухове, расположенном под Варшавой. Всех украинцев, не знающих польского языка, заставили одеться в желто-синюю робу. Сложившуюся ситуацию прокомментировал Михал Вроблевский, руководящий оскандалившимся заводом. По словам предпринимателя, все работники, вне зависимости от национальности, носят синие брюки и различного цвета рубашки. Цвет верхней части робы зависит от специальности рабочего. Зеленые рубашки носят механики, желтые – бригадиры и так далее, подытожил Вроблевский.

Ранее польское правительство подсчитало количество принятых за последние годы выходцев из соседнего государства. Более 1,5 миллиона украинцев уехали на заработки именно в Польшу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.