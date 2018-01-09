Батальоны украинских радикалов на Донбассе уже получили оружие США

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Батальоны украинских радикалов, действующих на Донбассе, уже получили летальное оружие из США. Сообщение об этом сделано в рамках реализуемого на Западе проекта BellingCat.

Информацию о появлении в руках бойцов, относящихся к ВСУ, американского летального оружия сделал Арик Толер, являющийся в данном проекте ведущим исследователем, к чьей компетенции относится Восточная Европа и Евразия.

Своё сообщение он написал в аккаунте в Twitter. Согласно нему, у батальона «Азов» (запрещён в РФ) уже появилось летальное вооружение американского производства.

Толер проинформировал, в прессе сейчас поднялась настоящая шумиха вокруг возможных поставок для ВСУ таких вооружений, как противотанковые ракетные комплексы Javelin. В то же время у радикалов «Азова» уже по факту есть оружие летального характера, которое произведено в США.

Толер отметил, в частности, это касается гранатомётов, наличие которых было отмечено у бойцов данного подразделения ещё в середине лета 2017 года. Согласно его информации, их для ВСУ поставляет одна из компаний, зарегистрированных в Техасе.

Между Вашингтоном и Киевом достигнута официальная договорённость о поставках летальных вооружений. Правда, имеется оговорка, что оно будет служить, исключительно для целей обороны.