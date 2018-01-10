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В Таиланде британский турист во время секса на балконе уронил проститутку

Сегодня, 03:30

В Таиланде британский турист Рис Велла во время секса на балконе уронил местную проститутку Уаннипу Джанхуатон. Инцидент произошел в Паттайе, мужчина задержан правоохранителями.

По предварительным данным, 25-летний турист из Великобритании, отдыхающий в Паттайе, познакомился в баре с 26-летней Уаннипа Джанхуатон. Мужчина предложил девушке секса за деньги, на что та ответила согласием. Интимная близость между молодыми людьми произошла на балконе, где парень не удержал женщину и она упала вниз. Проститутка скончалась от травм головы и шеи, вокруг ее тела были найдены возбуждающие препараты.

После ЧП британец сразу покинул номер, но полиция нашла его в баре неподалеку, при нем был телефон погибшей. По словам парня, он сбежал из-за шока и попросил выкурить сигарету, прежде чем его арестуют. Известно, что он является бывшим военным и в Таиланде уже три месяца находится незаконно, так как срок его визы истек.


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