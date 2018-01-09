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Британку, пожертвовавшую волосы больным детям, выгнали из школы за лысину

Сегодня, 14:04

Администрация средней школы британского города Корнуолла исключила за появление в учреждении в неподобающем виде 14-летнюю старшеклассницу Ниам Болдуин, обрившую голову, чтобы пожертвовать свои волосы больным детям. Руководство заведения не захотело даже слушать оправдания девочки и просто выставило её за дверь из-за лысины.

Как пояснили прессе родители подростка, девушка приняла решение совершить благородный жест в поддержку онкобольных детей. Свои волосы она передала организации Little Princess Trust, занимающейся производством париков для маленьких пациентов, борющихся с раком. Учителя не оценили поступок школьницы, когда увидели её лысую голову. Педагоги раскритиковали ребёнка и упрекнули в том, что она предварительно не посоветовалась с администрацией школы. Родители девочки назвали решение об отчислении дискриминационным и заявили, что гордятся своим ребёнком.

Ранее мы писали, что в США отец выпорол и обрил налысо дочь, которая без разрешения установила Snapchat.


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