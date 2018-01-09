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В США одноклассники устроили девушке «камеру пыток» с изнасилованием

Сегодня, 12:29

В США одноклассники устроили 16-летней девушке «камеру пыток» и неоднократно насиловали её. Это случилось в городе Аубурн, находящемся в Массачусетсе.

Там четверо одноклассников похитили школьницу и отвезли её в подвал одного из домов. Они на протяжении нескольких дней издевались над несовершеннолетней и насиловали её.

Полицейским, которые их позднее задержали, школьники сообщили, что данный поступок они совершили из чувства мести. Правоохранители нашли пострадавшую, привязанной к стулу.

При этом рядом с ней находилось ведро с водой и утюг. Помимо того, валялось несколько использованных презервативов.

Сообщается, мучители тушили сигареты о тело их пленницы. Они обстригли её волосы. В то время, когда они насиловали свою жертву, то держали у её горла мачете.

Задержанные школьники сообщили, что это было их местью однокласснице. Они считают, что она имела связь с нападением вооружённых грабителей на дом, где проживал один из «мстителей».

Сейчас трое из них взяты под стражу. Одна из участниц «мщения» выпущена под залог существенного размера.


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