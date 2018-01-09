В Британии 20 человек на протяжении 5 суток насиловали 14-летнюю девочку

Сегодня, 11:27

Правоохранительные органы Великобритании расследуют уголовное дело о незаконном лишении свободы и изнасиловании 14-летней школьницы. Скандальное преступление произошло в 2015 году, когда за 5 дней над потерпевшей надругались по меньшей мере 20 человек.

В 2015 году несовершеннолетняя школьница без вести пропала. Сотрудникам британской полиции удалось обнаружить потерпевшую во время попытки побега от злоумышленников. Девочка выбежала на улицу в нижнем белье прямо в момент проезда правоохранителей. По факту незаконного лишения свободы и сексуального надругательства были арестованы 3 парня возрастом от 20 до 21 года. Отмечается, все насильственные действия злоумышленники публиковали в интернете.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, как на протяжении 5 дней сексуального рабства над несовершеннолетней девочкой надругались по меньшей мере 20 человек. Полиция определяет лица остальных участников преступления.