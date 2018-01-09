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В США гололед спровоцировал аварию с участием 35 авто

Сегодня, 11:00

Американский штат Джорджия стал местом массовой аварии, в которой одновременно столкнулись 35 автомобилей. В результате столкновения, все его участники остались живы.

Главным виновником массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Дороги американского штата Джорджия устелил гололед, одновременно столкнувший «лбами» 35 автомобилей. 15 участников аварии в ближайшие больницы увезли кареты скорой, их жизням ничего не угрожает. Отмечается, по меньшей мере 378 литров горючего разлилось на месте масштабного столкновения из бензобаков пострадавших автомобилей.

Шерифам штата Джорджия действующее законодательство не позволяет признать гололед главным виновником ДТП, закрыв дело. Стражи порядка расследуют столкновение, устанавливая авто первого не справившегося с управлением водителя.


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