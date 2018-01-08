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Стали известны причины разблокировки входа в Киево-Печерскую лавру

Вчера, 23:26

Активисты-радикалы на Украине разблокировали вход в Киевскую Лавру. Причина такого поворота событий заключалась в состоявшихся переговорах с представителями духовенства, которые вышли навстречу протестантам.

Вход в Киево-Печерскую Лавру оказался свободным после того, как навстречу протестующим из организации «Сич» вышли 25 священников, служивших в монастыре при Лавре и начали петь духовные псалмы. После этого состоялись взаимные переговоры, в итоге которых, активисты разблокировали ранее закрытый шлагбаумом вход в храм. Свое недовольство активисты организации «Сич» выразили в сторону деятельности сотрудников ФСБ.

Участников акции протеста было около трех десятков. Люди держали в руках факелы и транспаранты с соответствующими надписями по поводу ликвидации ФСБ. В итоге, вход в киевскую Лавру перегородили.


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