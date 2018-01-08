Два террориста неожиданно влюбились при организации теракта в Англии

Вчера, 22:07

В Британии арестованы два человека, ранее готовившие теракт. После знакомства в интернете, представитель ИГ и англичанка завязали романтические отношения друг с другом.

Полиция Британии рассекретила двоих террористов, которые изначально готовили массовый теракт. Как оказалось, ими стали житель Судана 36-летний Мохаммед и англичанка Эль-Хасан из Лондона, которая работала фармацевтом.

Женщина обладала знаниями в сфере химии, имела представление о веществах, которые подходят для изготовления взрывчатки в домашних условиях. Когда их связь была подтверждена, сотрудники полиции провели в их домах обыск. В итоге следственного мероприятия были найдены готовые бомбы.

Хотя мужчина и женщина сообщили правоохранителям, что имеют лишь романтические отношения, не связанные с организацией теракта. Но после проверки электронных носителей, полицейские обнаружили некоторые видеозаписи с чертами экстремизма, которыми обменивались влюбленные. В данный момент оба фигуранта арестованы, идет следствие. Хотя оба свою причастность с преступным замыслам последователей ИГ*(запрещенная на территории РФ организация) отрицают полностью.