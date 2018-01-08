В Швеции завели дело на парня, недовольного качеством секс-услуг

Вчера, 23:30

В Швеции осудят 20-летнего парня за покупку секс-услуг, которыми он остался недовольным. Ситуацию прокомментировал Нильс Норлинг, представитель полиции Мальме.

Накануне 20-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, согласно которому в центральном Мальме он посетил массажную клинику, где ему предложили оказание интимных услуг за определенную сумму. Парень согласился, заплатил деньги, но остался недовольным их качеством, а потому потребовал свои деньги назад. В этой просьбе руководство клиники ему отказало.

Отметим, что в Швеции закон не разрешает покупать сексуальные услуги, нарушение канона влечет за собой штраф или тюремное заключение. Эта ситуация заставила полицию открыть уголовное дело в отношении заявителя. Клиника также подвергнется следственной проверке по факту мошенничества, в скором времени будет установлено процессуальное решение.