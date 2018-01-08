Бывший зять Юлии Тимошенко умер в Праге 8 января утром

Вчера, 21:08

Экс-муж родной дочери украинского политика Юлии Тимошенко скончался в Чехии. Смерть настигла известного рокера в 49 лет.

По оперативным данным из достоверного источника стало известно о том, что 8 января умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко. Мужчина был рокером, увлекался музыкой, играл в рок-группах. Смертный час настал для мужчины внезапно, во сне.

На момент ухода из жизни, покойному было только 49 лет. В последнее время, покойный экс-зять Юлии Тимошенко проживал в Праге, он там владел некоторым бизнесом. Со своей бывшей женой мужчина поддерживал хорошие отношения. Причины смерти неизвестны.