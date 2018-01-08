Санкции против КНДР расширены ЕС в день рождения Ким Чен Ына

Вчера, 20:54

Санкции против КНДР продолжил и расширил Евросоюз. Это решение поступило как раз в день рождения лидера страны Ким Чен Ына.

Чтобы существующая резолюция Совбеза ООН была полностью реализована, Евросоюзом было принято радикальное решение о расширении и пролонгации существующих санкций против КНДР. Глава США Дональд Трамп пришел к выводу, что внедрение санкций немного смирило прыть КНДР. Это действие действительно пошло на пользу.

В настоящее время ограничения относительно Северной Кореи затронули интересы 16 человек, а также военное коммандование государства. Ужесточение санкций совпало как раз с днем рождение лидера страны Ким Чен Ына. 8 января лидеру исполнилось 34 года. Решение Евросоюза стало своеобразным сюрпризом для президента и подарком.