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Задержаны две девушки в Израиле, подозреваемые в сотрудничестве с ИГИЛ*

Вчера, 20:38

Служба безопасности Израиля сообщает о том, что двое девушек, обеим по девятнадцать лет пытались совершить акцию теракта. Также девушки подозреваются в сотрудничестве с ИГ* (организация запрещена в Российской Федерации).

Согласно данным из местных средств массовой информации обе девушки являются гражданками Израиля. Сотрудники специальных служб имеют основания для подозрений в том, что обвиняемые задержаны из-за плана, целью которого было создание террористической атаки против евреев - жителей Израиля, а также в установке контакта с террористами зарубежной группировки.

Согласно версии сотрудников спецслужб задержанные намеривались покинуть территорию Израиля, и присоединиться к запрещенной организации ИГ*.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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