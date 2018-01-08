Эрик Трамп назвал причину пожара в Trump Tower

Вчера, 20:11

Эрик Трамп, сын лидера Америки Дональда Трампа, назвал настоящую причину пожара в Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Согласно сообщению Эрика Трампа, в охладительной башне на крыше знаменитого Trump Tower произошел небольшой пожар. Сотрудники пожарного департамента Нью-Йорка прибыли на место ЧП за считанные минуты и совершили невероятную, по мнению сына президента, работу. Он также отметил, что пожарные являются подлинными героями и заслуживают похвалы и благодарностей со стороны граждан.

Известно, что в инциденте пострадали два человека, один из них госпитализирован с тяжелыми травмами. Материальный ущерб будет установлен специалистами, на данный момент журналисты не располагают этой информацией.