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Момент гибели двух мотоциклистов в Турции попал на видео

Вчера, 20:12

Два байкера погибли под колёсами грузовика в Турции во время испытания нового двигателя. Момент трагедии был запечатлён на видео, которое опубликовали в сети родственники одного из погибших.

Инцидент произошёл ещё в конце ноября близ города Мерсин, но лишь сейчас близкие мужчины решились привлечь внимание к данному событию. На видео чётко видно, как мотоциклисты один за другим на полном ходу врезаются в стоящий посреди дороги грузовик. От удара один водитель скончался на месте, второй умер в реанимации. Родственники погибшего просят общественность повлиять на ход расследования и помочь наказать находящегося за рулём грузового авто мужчину, которого они винят в произошедшем.

Ранее мы писали, что в Тверской области мотоциклист наехал на сидящую на проезжей части женщину. Последняя погибла от полученных травм.


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