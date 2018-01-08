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На западе Германии обстреляли автомобиль футболиста

Вчера, 18:39

На западе Германии неизвестные злоумышленники обстреляли личный автомобиль Дениза Наки, известного футболиста. Инцидент зафиксирован неподалеку от городка Дюрен в Северном Рейн-Вестфалия.

Как рассказывает сам Дениз Наки, в ночь на понедельник он за рулем своего автомобиля двигался по автобану, когда из соседней машины неизвестные люди произвели в его сторону два выстрела. Спортсмен не на шутку испугался, пригнулся и припарковался на полосе аварийной остановки.

Сам Дениз Наки считает, что это покушение на убийство и причастны к инциденту могут быть спецслужбы Турции. Не секрет, что в том государстве футболиста приговорили к условному сроку за пропаганду партии Курдистана, ее деятельность запрещена в Турции. Представители прокуратуры Германии начали оперативное расследование по факту подозрения в покушении на жизнь человека, ведутся следственные мероприятия.


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