Лидер британской Консервативной партии Патрик Маклохлин ушёл в отставку

Вчера, 18:29

После очередного проведённого совещания у действующего премьер-министра Терезы Мэй глава британской Консервативной партии Патрик Маклохлин рассказал журналистам о том, что он решил отойти от дел, уйдя в отставку.

Покинув резиденцию английского премьера Маклохлин заявил корреспондентам, что это он сам принял решение. В конце он выразил благодарность премьер-министра за предоставленную возможность поработать вместе.

Ранее в британских информационных агентствах сообщалось, что новым председателем британских консерваторов может стать или глава министерства по вопросам миграции Брендон Льюис, или же глава министерства транспорта Крис Грэйлинг.

В наше время на Даунинг-стрит в резиденции английского премьер-министра Терезы Мэй проводится очередное совещание. В нём глава правительства огласит новый состав кабинета министров.

Министр здравоохранения Джереми Хант после отставки Дэмиана Грина может занят его место главы аппарата британского правительства. Последний является практически заместителем премьера.