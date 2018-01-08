В США наблюдается огромная популярность аудиокассет

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Популярность аудиокассет в США достигла рекордных за последние пять лет показателей. В минувшем году на этом рынке было реализовано 17 тысяч носителей.

Эксперты отмечают, что в сравнении с 2016 годом, показатели продаж выросли более, чем на треть (35%). Своей востребованностью кассеты обязаны трендам, задаваемым вышедшим на экраны фильмом «Стражи Галактики», а также сериалу «Очень странные дела», считают специалисты. Чаще всего американцев интересовали носители с песнями реперов Eminem и Канье Уэста, а также группы Twenty One Pilots. Большую долю покупателей по-прежнему составляют частные коллекционеры.

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